السفارة القطرية بفرنسا عن مقتل أحد حراسها: جريمة بشعة ونترقب نتيجة التحقيق

وصفت السفارة القطرية لدى فرنسا، حادثة قتل أحد حراسها في باريس، اليوم الاثنين، بأنها جريمة بشعة وغير مبررة.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في جريمة بشعة وغير مبررة، قتل أحد حراس السفارة في باريس صباح اليوم الاثنين، وفور حدوث الجريمة اعتقلت السلطات المشتبه به وباشرت التحقيقات».

وأضافت: «نترقب نتائج التحقيقات وندعو لاحترام خصوصية عائلة الفقيد، تعرب السفارة عن مشاعر الحزن والأسى جراء هذه الجريمة وتقدم أحر التعازي لعائلة الفقيد».

وكان حارس أمن يعمل في السفارة القطرية بباريس، تعرض للضرب حتى الموت، وتم اعتقال المشتبه به في ارتكاب الحادث.

وقالت قناة «BFM» الفرنسية، نقلا عن مصدر بالشرطة: «تعرض حارس للضرب حتى الموت صباح الاثنين خلال مشاجرة خارج السفارة القطرية في باريس في الحي الثامن.. وتم اعتقال رجل».

كما ذكرت صحيفة «نيس ماتان» الفرنسية، أن حارس أمن يعمل في السفارة القطرية في باريس، قتل بينما كان يوجد في موقع السفارة، صباح اليوم الاثنين.

وقال المصدر إن المشتبه به يبدو مريضًا نفسيًّا، مشيرا إلى أن لواء التحقيق الجنائي بالشرطة القضائية في باريس يحقق في واقعة القتل العمد مع سبق الإصرار.