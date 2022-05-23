أذربيجان وأرمينيا تتفقان على فتح خطوط للنقل

اتفق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على فتح خطوط للنقل بين البلدين، بعد عقد اجتماع في بروكسل استضافه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بحسب ما ورد في بيان تم نشره على الإنترنت.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن علييف وباشينيان اتفقا أيضا على مبادئ تتعلق بإدارة الحدود والأمن ورسوم الأراضي والجمارك، في سياق النقل الدولي.

وفي الوقت نفسه، اتفق المسؤولان على دفع المباحثات بشأن إبرام معاهدة للسلام في المستقبل. ومن المقرر أن يقوم وزيرا خارجية البلدين بالدفع بالعملية قدما خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنتا الحدود في الدولتين لأول مرة خلال الأيام المقبلة لبحث ترسيم الحدود.

يشار إلى أن الاجتماع هو الثالث بين الزعيمين الذي يستضيفه ميشيل منذ ديسمبر الماضي. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في يوليو أو أغسطس.