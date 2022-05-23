

أعلن مسؤولون أمنيون في منطقة أمهرة في شمال غرب إثيوبيا، اليوم الاثنين، اعتقال أكثر من 4500 شخص وذلك في إطار عملية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.



ودخلت الحملة على الصحفيين والنشطاء وغيرهم، حيز التنفيذ بعد أن زعمت إدارة رئيس الوزراء أبي أحمد في 20 مايو الجاري، أن الحملة تهدف حماية المواطنين وضمان بقاء الأمة، على حد إدعائها.



وأعربت جماعات حقوقية عن قلقها جرّاء عمليات الاعتقال، وقالت تيغيست شومي، أخت الصحفي الإثيوبي البارز، سولومون شومي، لوكالة أسوشيتد برس، إنه اعتقل في منزله من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية في 20 مايو الجاري.



وأضافت: «لم يقولوا لنا من هم.. حتى إنهم احتجزوني لمدة ساعتين لمجرد أنني أخت لصحفي».



وتتهم أحزاب سياسية ووسائل إعلام في البلاد حكومة إثيوبيا بارتكاب "عمليات اختطاف"، وهي ممارسة يسميها بعض النشطاء تكتيكا جديدا.



ويغادر بعض الصحفيين البلاد وسط تهديد وترهيب من قبل الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية، وفي الآونة الأخيرة ألغى المسؤولون الإثيوبيون رخصة صحفي معتمد للعمل لدى صحيفة "ذا إيكونوميست" البريطانية.