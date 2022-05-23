رئيس جامعة الأقصر يكرم المشاركين في دورة الأسلوب العلمي للتصوير الأثري

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، ختام فاعليات الدورة التدريبية "الأسلوب العلمي للتصوير الأثري" والتي نظمتها كلية الآثار.

واستعرضت الدكتورة شيماء عبد الستار، المشرف على تنظيم الدورة؛ ما تم إنجازه بالدورة على مدار 4 أيام حاضر بها وليد مصطفى عليوة المفتش بوزارة السياحة والآثار، وكيفية تطبيق ما تم دراسته من محاور الدورة التدريبية عمليًا بمتحف الأقصر، بحضور وكلاء كلية الآثار وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب الطلاب، عن سعادتهم ومدى استفادتهم من الدورة التدريبية التي جنوا ثمارها من خلال التطبيق على أرض الواقع، موجهين الشكر لرئيس الجامعة والقائمين على كلية الآثار لإتاحة مثل هذه الفرص الداعمة لهم، والتي تساعدهم في صقل مواهبهم.

من جانبه، قال رئيس الجامعة؛ إن هذه الدورة تأتي في إطار حرص الجامعة على دعم الطلاب بالدورات التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتشجعهم على استثمار طاقاتهم، بما يخدم رؤية الجامعة في تخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، وقادرة على خدمة المجتمع وتنميته.

وسلم رئيس الجامعة وعميد الكلية شهادات المشاركة للطلاب المتدربين، وشهادات التقدير لكل من؛ الدكتورة شيماء عبد الستار وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على تنظيم الدورة، وكذلك الدكتور علاء المنشاوي مدير متحف الأقصر، ووليد مصطفى عليوة محاضر الدورة؛ تقديرًا لجهودهما وتعاونهما في دعم طلاب الكلية خلال فترة إقامة الدورة.