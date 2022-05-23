المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض: جدري القرود يمكن أن يتوطن في أوروبا

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها إنه إذا انتقلت الموجة الحالية من جدري القرود التي ظهرت في أوروبا من الإنسان إلى الحيوانات وانتشرت في مجتمع حيواني، فيمكن أن يصبح المرض متوطنا.



وأوضح المركز أن هناك حاجة إلى تعاون وثيق بين سلطات الصحة العامة البشرية والبيطرية للتعامل مع الحيوانات الأليفة المعرضة للإصابة بالمرض ومنع انتقاله إلى الحياة البرية.



وأشار المركز إلى أن الحالات البشرية التي تم تشخصيها حاليا كانت في الأساس لدى رجال مارسوا الجنس مع رجال وهذا يوحى أن انتقال المرض يمكن أن يحدث خلال علاقات حميمة.



وقالت أندريا آمون رئيسة المركز "معظم الحالات الحالية ظهرت عليها أعراض خفيفة للمرض، وبالنسبة إلى السكان بشكل أوسع، فإن احتمال انتشار المرض ضعيف للغاية".



وأضافت "ومع ذلك، فإن احتمال انتشار الفيروس بشكل أكبر من خلال الاتصال الوثيق، على سبيل المثال، من خلال أنشطة جنسية بين أشخاص في علاقات جنسية متعددة، هو احتمال كبير".