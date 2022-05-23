على فرج ونور الشربيني يحافظان على لقب أبطال العالم بالفوز بمنافسات CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات

توج كلاً من اللاعب علي فرج المصنف الثاني عالمياً واللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً بلقب CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات، والتي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية وسط حضور جماهيري كبير على مدار فترة البطولة من من 17 حتى 22 مايو. وتمكن اللاعب علي فرج من الحفاظ هذا اللقب للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بينما تمكنت من الحفاظ هذا اللقب للمرة الرابعة على التوالي والسادسة في مسيرتها الرياضية.

وتعد هذه البطولة هي الأكبر في تاريخ بطولات الاسكواش عالمياً، حيث قدمت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" بالتساوي بين اللاعبين واللاعبات. وأقيمت CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، وبمشاركة مجموعة من كبار الرعاة من كبرى الشركات، والتي تضم شركة سوديك SODIC، وشبكة ONTIME SPORT كالراعي الاعلامي الرسمي.

وتمكن لاعبو ولاعبات مصر من السيطرة على بطولة العالم، حيث شهدت النهائيات مشاركة مصرية خالصة، و6 في الدور نصف النهائي، و12 لاعب ولاعبة في الدور ربع النهائي.

وشهد حفل الختام حضور كلاً من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر CIB، وماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك، وكريم درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش ومدير البطولة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وأليكس غوف الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين للاسكواش، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الحضور.

وتمكن اللاعب علي فرج من الحفاظ على لقبه كبطل العالم في CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات، بعد فوزه على اللاعب محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالمياً، حيث فاز فرج بثلاثة أشواط مقابل شوطين بنتيجة 11-9, 8-11, 11-7, 9-11, 2-11. وحصل فرج على هذا اللقب للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه. كما تمكنت اللاعبة نور الشربيني من الحفاظ على لقبها كبطلة العالم في CIB بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال و السيدات، بعد فوزها على اللاعبة نوران جوهر، المصنفة الأولى عالمياً، في مباراة قوية دامت لحوالي ساعة، حيث فازت بثلاثة أشواظ مقابل شوط بنتيجة 7-11, 11-7, 11-8, 11-7.

وفي هذا الإطار، علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة "إن النجاح في إقامة هذه البطولة العالمية على أرض مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية يعكس صورة مشرفة عن مصر، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة في الترويج للسياحة وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا سعيد وفخور بفوز مصر بهذه البطولة، وكذلك التمثيل القوي للاعبينا ولاعباتنا."

كما علق حسين أباظة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر CIB "نحن نؤمن بأهمية إقامة الأحداث الرياضية العالمية مثل بطولة العالم للاسكواش في مصر، والتي تعكس صورة جيدة عن مصر أمام جميع دول العالم. ونفخر باستمرار دعمنا لأبطالنا في رياضة الاسكواش، والتي نسعى من خلال جهودنا في هذه النسخة لاستكمال نجاحات لاعبينا ولاعباتنا في البطولات العالمية".

وصرح كريم درويش، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش ومدير البطولة "إن نجاحنا في تنظيم هذه البطولة هو تأكيد على نجاح مصر في كل ما هو متعلق برياضة الاسكواش. وأود أن أتوجه بخالص الشكر لكل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على رعاية البطولة وتوفير الدعم لإقامة هذه البطولة في المتحف القومي للحضارة المصرية. كما أود ان أشكر البنك التجاري الدولي مصر CIB لدعمه المستمر لرياضة الاسكواش عالمياً".

وجدير بالذكر أن اللاعبين واللاعبات المصريين سيطروا على ألقاب بطولة العالم للاسكواش في نسخها الخمس السابقة في منافسات الرجال، ونسخها الست السابقة في منافسات السيدات. وكان البنك التجارى الدولي - مصر CIB قام باستضافة بطولة CIB الدولية المفتوحة للاسكواش لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 2019، وقدم الدعم للأبطال المصريين حتى أصبحت البطولة حدث سنوي ينتظره المصريون ومحبي رياضة الاسكواش.