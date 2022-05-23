 حسين أبو حجاج: الحب والعشرة بين أبطال مسلسل الكبير جعل العمل قنبلة - بوابة الشروق
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حسين أبو حجاج: الحب والعشرة بين أبطال مسلسل الكبير جعل العمل قنبلة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 3:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 3:21 ص

قال الفنان حسين أبو حجاج، إنّ الحب الذي يجمع بين فريق العمل في مسلسل "الكبير" هو سبب النجاح الكبير الذي حققه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج «مصر جديدة» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «etc»، مساء الأحد: «عشرة جميلة بتجمع بينا طوال ست سنين جعلت العمل قنبلة.. وأوجه التهنئة لفريق العمل بالكامل».

وأشار إلى أن العمل أتاح الفرصة أمام كل المشاركين فيه لإطلاق إيفهات، مؤكّدًا أن هذه الحرية تساعد الفنان على إخراج كل قدراته أمام الشاشة.

وأكّد أنه لم يغير من قراره بشأن عدم العمل إلا مع الفنان أحمد مكي، موضحًا أنه تلقى عروضًا خلال التصوير، للمشاركة في مسلسل الفنان أكرم حسني، لكنه اعتذر وأبلغ حسني أن مسلسل الكبير وضع استثنائي.

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