 الحكم على عسكري روسي بالسجن المؤبد في أول محاكمة ترتبط بالغزو الروسي - بوابة الشروق
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الحكم على عسكري روسي بالسجن المؤبد في أول محاكمة ترتبط بالغزو الروسي

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 12:21 م

أصدر القضاء الأوكراني حكما بالسجن المؤبد بحق عسكري روسي، يبلغ من العمر 21 عاما، لإدانته بقتل مدني بإطلاق النار عليه، في أول محاكمة ترتبط بالجرائم المرتكبة ضمن الحرب الروسية في أوكرانيا.


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