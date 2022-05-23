روسيا تحظر مؤسسة «هاينريش بول» الحقوقية الألمانية

أعلن مكتب المدعي العام الروسي مؤسسة "هاينريش بول" الألمانية منظمة غير مرغوب فيها، وبالتالي حظرها فعليا في البلاد.

وذكر الادعاء العام، اليوم الإثنين، في موسكو، أن أنشطة المؤسسة "تشكل تهديدا للنظام الدستوري والأمن لروسيا الاتحادية".

ونظرا لأن المؤسسة اضطرت إلى إغلاق مكتبها في موسكو في أبريل الماضي تحت ضغط من السلطات الروسية، لم يتضح بعد ما إذا كان التصنيف الجديد سيكون له أي آثار عملية على الإطلاق.

ويشكو مدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيون من القمع المتزايد للأصوات الناقدة في أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

وإلى جانب مؤسسة هاينريش بول، تم سحب تسجيلات مؤسسات "فريدريش إيبرت" و"كونراد أديناور" و"فريدريس ناومان" الألمانية منذ أكثر من ستة أسابيع من روسيا.

من جانبها، رأت المؤسسة الألمانية في برلين أن الخطوة الجديدة ستزيد من المخاطر بالنسبة للروس الذين تعاونوا معها.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التصنيف مرتبط بـ"تهديدات بعقوبات لا يمكن التنبؤ بها" بالنسبة لمواطنين روس "لهم اتصالات رسمية بنا داخل وخارج روسيا"، ورأت المؤسسة أن قرار السلطات الروسية يمكن أن يظهر تأثيره القمعي خارج حدود روسيا بشكل عملي.

وأشارت المؤسسة إلى أن القرار يعني انتهاء دورها في روسيا الممتد على مدار أكثر من 30 عاما.

وقالت إن الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا جعلت العلاقة بين القمع الذي لا رادع له داخليا والعدوان المنفلت خارجيا واضحة لآخر المتشككين.

وتابعت: "من جانبنا سنحاول في حدود المستطاع الإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة مع جميع من يعملون بشجاعة وبشكل إبداعي وبصمود وبقناعة من أجل روسيا مختلفة ومسالمة وديمقراطية".