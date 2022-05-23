 إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بقتل حارسي غابات - بوابة الشروق
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إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بقتل حارسي غابات

وكالات:
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 5:35 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 5:35 م

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية في محافظة زنجان، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بقتل حارسي غابات في أبريل 2021.

وقال مسؤول السلطة القضائية في المحافظة أسماعيل صادقي نياركي: "تم تنفيذ حكم القصاص بحق قاتل حارسي الغابات في محافظة زنجان"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء.

وتعود القضية إلى الخامس من أبريل 2021، عندما لاحق الحارسان أشخاصا يشتبه بكونهم صيادين غير شرعيين في محمية بيئية، وفق وكالة "إيسنا" الإيرانية.

ووفق المصدر نفسه، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به وسلمته إلى الجهات القضائية في أيار 2021.

وقال صادقي نياركي: «القاتل أردى الحارسين شهيدين بعد إطلاق النار عليهما خلال المطاردة».

وبحسب الإعلام الرسمي، صدر الحكم بإعدامه في منتصف يونيو بعدما اعترف بالجريمة المنسوبة إليه وفق ما أظهرت التحقيقات الأمنية.

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