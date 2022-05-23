اسم جديد لسلسلة ماكدونالدز في روسيا



كشفت صحيفة «إزفيستيا» الروسية، أنّه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم ماكدونالدز في روسيا باسم جديد، وذلك بعد أن قررت سلسلة المطاعم الأمريكية الانسحاب من روسيا.



وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنّه ستتم إعادة تسمية سلسلة مطاعم ماكدونالدز باسم «Mc»، وفق شبكة روسيا اليوم.



ووفقًا لمصادر الصحيفة، فإنه سيتم الإبقاء على جميع المنتجات والوجبات الرسمية التي تصدرها الشركة في العالم.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ قرار تغير التسمية جاء بعد التنسيق مع الشركة الأساسية في الولايات المتحدة، لافتة إلى أنّ الشركة الأمريكية لديها خيار وستكون قادرة في غضون سنوات قليلة على إعادة شراء أصول «ماكدونالدز».



وفي 16 مايو الجاري، أعلنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز انسحابها من السوق الروسية، وأشارت السلسلة، إلى أنها تنوي بيع الأصول إلى رجل أعمال محلي، والذي لن يتمكن من استخدام اسم وشعار ماكدونالدز ولائحة طعام السلسلة.



وفي ظل ضغوطات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أعلنت شركات أجنبية انسحابها أو تعليق أعمالها في روسيا، ومن هذه الشركات ماكدونالدز.