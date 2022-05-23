وزير إيطالي: يجب على الاتحاد الأوروبي السماح للمزارعين بتصدير الطاقة

قال وزير الزراعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي اليوم الاثنين، إن بلاده تريد من الاتحاد الأوروبي أن يسمح للمزارعين ببيع فائض الكهرباء التي يولدونها على أراضيهم، وهو إجراء يمكن أن يساعد في تخفيف أزمة الطاقة على مستوى التكتل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن باتوانيلي القول في مقابلة اليوم الاثنين :" لدى الشركات الزراعية الإيطالية أسطح ضخمة متاحة يجب ملؤها بالألواح الشمسية" ، وذلك في إشارة إلى أسطح الاسطبلات ومخازن الحبوب والحظائر.

وأضاف باتوانيلي إنه "من غير المعقول أن عملية بيع ما ينتجونه ولا يحتاجون إليه غير مسموح بها".

يشار إلى أنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي التي وضعت في عام 2014، فإنه يسمح للشركات الزراعية بإنتاج الطاقة فقط لتغطية استهلاكها الخاص إذا أرادت الحصول على حوافز عامة.

وقال الوزير إنه ينبغي تغيير هذا التعليمات حيث يحاول التكتل قطع علاقات الطاقة مع روسيا مع الحفاظ على أهدافه المتعلقة بتغير المناخ .

وأضاف باتوانيلي: "يرجع هذا إلى الخوف من المنافسة مع شركات الطاقة.. ولكن إيطاليا ستطلب رسميا إلغاء هذا الشرط".