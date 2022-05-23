توقف حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت الدولي بسبب سوء الطقس

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الإثنين، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت مؤقتا؛ بسبب حالة الغبار التي تشهدها الكويت حالياً.

وأوضح نائب مدير شؤون خدمات الملاحة الجوية بالطيران المدني الكويتي عماد الجلوي، في بيان اليوم، أن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية، مضيفا أنه سيتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية.

من جهتها، دعت وزارة الداخلية الكويتية إلى توخي الحيطة والحذر؛ بسبب تقلبات الطقس وموجة الغبار التي تتعرض لها الكويت حاليا، وأدت إلى انخفاض الرؤية في بعض الطرق.