أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتطلعات الشعب اليمني لإنهاء الأزمة الحالية، معربًا عن ترحيبه بالهدنة الأممية السارية في البلاد.

وأرسل بايدن - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الاثنين - برقية تهنئته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية والذي يوافق 22 مايو، قال فيها: "نيابة عن شعب الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم لكم وللشعب اليمني بأحر التمنيات بمناسبة احتفالكم بالعيد الثاني والثلاثين للوحدة اليمنية 22 مايو".

وأضاف الرئيس الأمريكي، قائلاً "إننا نقدم دعمنا لإنهاء الصراع ونرحب بدعم الحكومة للهدنة الحالية، كما نتطلع إلى مواصلة العمل معكم بناء على الهدنة الأممية؛ للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار واتفاق سياسي بنّاء".