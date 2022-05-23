تقرير: مزيج من الأزمات يعرض السلام العالمي لأخطار معقدة

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في أحدث تقرير له اليوم الإثنين إن مزيجا خطيرا من الأزمات البيئية والأمنية يعرض السلام العالمي لأخطار معقدة.

وحذر المعهد في تقريره من عدم استعداد صانعي القرار لهذه "الحقبة الجديدة من الخطر".

ويرسم التقرير صورة قاتمة لمستقبل الوضع الأمني ​​العالمي ويظهر كيف تتفاعل الأزمات البيئية - تغير المناخ ونقص الموارد وانقراض الأنواع - مع الأزمات الأمنية والتهديدات الأخرى مثل جائحة فيروس كورونا.

وكتبت وزيرة الخارجية السويدية السابقة مارجو والستروم في مقدمة التقرير:"هذا المزيج سام وعميق ومضر.. والمؤسسات التي لديها القدرة على إيجاد حلول، بما في ذلك الحكومات، تصحو من سباتها ببطء شديد".

واستخدم الباحثون الوضع في الصومال كمثال، والتي أدى فيها الجفاف المستمر والآثار الأخرى الناتجة عن تغير المناخ جنبا إلى جنب مع الفقر وضعف الحكومة إلى دفع الناس إلى أحضان جماعة الشباب الإرهابية.

وفي أمريكا الوسطى، أدى تأثير تغير المناخ على محصول الحبوب مصحوبا بالعنف والفساد، إلى زيادة الهجرة نحو الولايات المتحدة، وفقا للتقرير.