مساعد الرئيس الروسي: مستعدون لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا

قال مساعد الرئاسة الروسية فلاديمير ميدينسكي يوم الأحد إن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا والتي جمدت بمبادرة من كييف.

وقال في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "نحن، من جانبنا، مستعدون لمواصلة الحوار، لكني أود أن أؤكد أن الكرة الخاصة بالمزيد من محادثات السلام موجودة في الملعب الأوكراني.. كان تجميد المحادثات مبادرة أوكرانية بالكامل".

وأضاف: "لم ترفض روسيا أبدًا إجراء محادثات، بما في ذلك على المستوى الأعلى، وقد كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك مرارًا وتكرارًا. الأمر هو أن هناك حاجة إلى استعدادات جادة لعقد اجتماع على مستوى عال، وهو اجتماع بين الرئيسين".

وأوضح أن "رؤساء الدول يجب أن يجتمعوا للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق، لكن ليس لالتقاط الصور".

وبحسب ميدينسكي، أرسل الجانب الروسي قبل شهر إلى الجانب الأوكراني مسودة اتفاق وتم الاتفاق بالفعل على عدد من المواقف الرئيسية.

وقال "أردنا المضي قدما، لكن منذ ذلك الحين لم نر أي نية لمواصلة الحوار من جانب أوكرانيا، لذلك توقف مفاوضونا