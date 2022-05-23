 مساعد الرئيس الروسي: مستعدون لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا - بوابة الشروق
الإثنين 23 مايو 2022 9:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

مساعد الرئيس الروسي: مستعدون لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:45 ص

قال مساعد الرئاسة الروسية فلاديمير ميدينسكي يوم الأحد إن روسيا مستعدة لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا والتي جمدت بمبادرة من كييف.
وقال في مقابلة مع التلفزيون البيلاروسي نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "نحن، من جانبنا، مستعدون لمواصلة الحوار، لكني أود أن أؤكد أن الكرة الخاصة بالمزيد من محادثات السلام موجودة في الملعب الأوكراني.. كان تجميد المحادثات مبادرة أوكرانية بالكامل".
وأضاف: "لم ترفض روسيا أبدًا إجراء محادثات، بما في ذلك على المستوى الأعلى، وقد كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك مرارًا وتكرارًا. الأمر هو أن هناك حاجة إلى استعدادات جادة لعقد اجتماع على مستوى عال، وهو اجتماع بين الرئيسين".
وأوضح أن "رؤساء الدول يجب أن يجتمعوا للتوصل إلى اتفاقيات نهائية وتوقيع الوثائق، لكن ليس لالتقاط الصور".
وبحسب ميدينسكي، أرسل الجانب الروسي قبل شهر إلى الجانب الأوكراني مسودة اتفاق وتم الاتفاق بالفعل على عدد من المواقف الرئيسية.
وقال "أردنا المضي قدما، لكن منذ ذلك الحين لم نر أي نية لمواصلة الحوار من جانب أوكرانيا، لذلك توقف مفاوضونا


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك