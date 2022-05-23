أكد سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي، دعم استكمال خطوات إعادة تكوين السلطة السياسية في لبنان بمواعيدها المقررة وفقا لمقتضيات الدستور وإرادة الشعب اللبناني، داعيا إلى الإسراع في استكمال تلك الخطوات لأن الوقت ليس في صالح أحد.

جاء ذلك عقب لقائه، اليوم الإثنين، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني، حيث تناول اللقاء بحث آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال علوي: " إجراء الانتخابات النيابية هو الخطوة الأولى نحو إعادة تكوين السلطة السياسية وفقا لمقتضيات الدستور ووفقا للإرادة الشعبية للشعب اللبناني الشقيق ودعمنا لإستكمال هذه الخطوات والإستحقاقات الدستورية في مواعيدها خاصة أنه لا يخفى على أحد أننا لا نملك لا في لبنان ولا في المنطقة ولا في الظروف الدولية لا أحد يملك رفاهية إضاعة الوقت".

وأضاف سفير مصر في لبنان أن الوقت ليس في صالح أحد، مشددا على أن المطلوب حاليا استكمال سريع لإعادة تكوين السلطة السياسية عبر الاستحقاقات المتتالية، مشيرا إلى أن إعادة تكوين السلطة السياسية هي الشرط الضروري لإتمام عملية الإصلاح والإنتقال بالوضع الإقتصادي إلى المكان الذي يستحقه لبنان وشعبه.

ومن المقرر أن يترأس بري الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اللبناني الجديد بصفته أكبر الأعضاء سنا.