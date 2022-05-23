الكويت تؤكد خلوها من مرض جدري القرود وتشكل لجنة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين تشكيل لجنة وزارية بمجلس الوزراء تسمى «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».



وعقد مجلس الوزراء الكويتي، اجتماعا بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الوضع الصحي المتعلق بانتشار (Monkeypox Virus) «جدري القرود» في عدد من دول العالم.



وضمن إطار حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافي انتقال هذا الفيروس إلى دولة الكويت، اطلع المجلس على التفاصيل المتعلقة بهذا المرض، والتدابير التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض ومنع انتقال العدوى



وقد أكد المجلس خلو دولة الكويت من أية إصابات لهذا المرض، كما أكد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية، منوهاً بأن السطات الصحية حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين، ومتابعة تطور انتشار هذا المرض أولاً بأول.



وناقش مجلس الوزراء الكويتي، توصيات لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن الأمن الغذائي 2022، والذي تناول شرح التفاصيل المتعلقة بارتفاع مستويات الأسعار العالمية، ودور الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى المخاطر التي تواجه الأمن السلعي في دولة الكويت في الوقت الحالي، في ظل استمرار الازمة الناتجة عن فيروس كورونا، وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.