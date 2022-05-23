بيطري المنوفية عن هروب تمساح بإحدى الترع: مواطن أخرجه للتريض

روى الدكتور إبراهيم أبو الغار وكيل مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، تفاصيل ما قيل إنه هروب تمساح كان يربيه أحد المواطنين في إحدى ترع المحافظة، علمًا بأنه تم بالفعل العثور على التمساح والتحفظ عليه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر جديدة» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «etc»، مساء الأحد، إن أحد المواطنين يربي تمساحًا صغيرًا في المنزل، مبديًا استغرابه بخصوص ذلك والمصدر اذلي حصل عليه منه.

وأضاف أن المواطن أخرج التمساح من أجل التريُّض بجوار إحدى الترع التي تروي الأراضي الزراعية في ضواحي مدينة شبين الكوم، موضحًا أن المواطن لم يستطع السيطرة على التمساح الذي نزل للترعة باعتبار أن المياه هي موطنه الأصلي.

وأشار إلى أنّه لا يجب السماح لأحد بتربية ما يمكن تسبب الأذى للإنسان، أو يكون الأذى متوقعًا على أقل تقدير، موضحًا أن التمساح بعد نزوله الترعة سيكبر في الحجم ويأكل الأسماك.

وأكد أن هناك حالة ذعر أثيرت بين الأهالي بسبب الواقعة نظرًا لما يحملونه من معلومات عن خطورة التماسيح، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم حي شرق شبين الكوم وشرطة المسطحات والطب البيطري والبيئة.