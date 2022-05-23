لجنة البيئة بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري



عقدت لجنة البيئة بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدورى برئاسة عمرو سليمان عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة.



استعرض عمرو سليمان ماهية مشروع الادخار والإقراض الرقمى فى الريف، الذى ينفذه المجلس، وأكد النجاح الذى حققه بدخول 20 ألف سيدة فى ألف مجموعة ادخارية فى 4 محافظات، والتحول للمشروع من فكرة الصندوق الحديدى للادخار إلى الرقمنة بحساب بنكى للمجموعة.



وأكد أن دخول السيدات فى منظومة الإقراض والادخار يعتبر بمثابة بيئة خصبة للدخول فى مشروعات الاقتصاد البيئى وتعزيز مشاركة المرأة فى القضايا البيئية وتغير المناخ، إلى جانب ما يحققه من تمكين اقتصادى.



وناقش الاجتماع طرح مصر حول "المرأة، والبيئة، وتغير المناخ"، وأهمية وجود أفكار لتطبيق المشروعات التى تحقق الهدفين الأساسيين، وهما تعزيز المشاركة البيئية والتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى أهمية التركيز على المشروعات التى يحتاجها السوق وتخدم احتياجات المرأة والتصدى للتغيرات المناخية.



وانتهى الاجتماع بتوصية بإعداد أوراق مفاهيمية لعدد من المشروعات المقترحة من أعضاء اللجنة، ومنها مشروع تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة لزراعة منتج واحد يستخدم فى سلسة من المشروعات، مثل تعبئة وتغليف المنتج الذى تم زراعته بمستويات مختلفة، وذلك بهدف رفع القيمة التسويقية، وقد يكون إعداد المنتج فى صورته الطازجة أو عن طرق التجفيف، ومشروع آخر للاستفادة من المخلفات الزراعية المتبقية من تجهيز وتعبئة المنتج لإعداد السماد العضوى (الكمبوست)، إلى جانب أفكار مشروعات أخرى مثل إعادة التدوير وإنتاج الديدان العضوية التى تستخدم كعلف حيوانى.