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قبل نهائي إفريقيا.. لغة الأرقام تنصف حارس الوداد على الشناوي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:28 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:28 م

مباراة نارية تنتظر الأهلي أمام الوداد المغربي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2021-2022.

وستقام المباراة بين الأهلي والوداد يوم 30 مايو الجاري، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتأهل الأهلي للنهائي، بعد نجاحه في إقصاء فريق وفاق سطيف الجزائري، بينما تأهل الوداد على حساب فريق بترو أتليتكو الأنجولي، وذلك بالدور نصف النهائي من البطولة القارية.

 

 

 

وأظهر الحساب الرسمي لدوري أبطال إفريقيا، اليوم الإثنين، تفوق أحمد رضا التكناوتي، حارس الوداد، على محمد الشناوي، بعد المقارنة التي أقامها حساب الكاف.

وبالعودة للأرقام المعلنة، لعب الشناوي 9 مباريات بمعدل 810 دقيقة، واستقبلت شباكه 9 أهداف وأنقذ 16 كرة وتصدى لـ8 كرات، وخرج بكلين شيت فى مباراتين.

فيما لعب أحمد رضا التكناوتي، حارس الوداد، 10 مباريات بمعدل 900 دقيقة، واستقبلت شباكه 7 أهداف وأنقذ 23 كرة وتصدى لـ17 كرة وخرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.

يذكر أن الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق استمراره في التصعيد ضد قرار الكاف بخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب رغم تأهل الوداد بشكل رسمي للنهائي.


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