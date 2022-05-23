تراجع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية الخاصة بمرضى كوفيد-19 إلى 24922

تراجع عدد أسرة المستشفيات الأمريكية التي يتلقى مرضى كوفيد-19 العلاج بها إلى 24922 سريرا يوم 21 مايو مقارنة بـ25 ألفا و300 سرير في اليوم السابق، وفقا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وظل معدل نقل المرضى للمستشفيات ثابتا عند 3ر3%.

ويشمل هذا الرقم المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من أعراض غير أعراض كوفيد-19. كما يتأثر معدل نقل المرضى إلى المستشفيات بعدد الأسرة المتاحة، والذي قد يتغير بدرجة كبيرة اعتمادا على اليوم من بين أيام الأسبوع.

وسجلت ولاية ديلاوير أعلى نسبة من أسرة المستشفيات التي يعالج بها أشخاص تأكدت أصابتهم بكوفيد-19، بنسبة 3ر7% تليها ولاية مين بنسبة 9ر6%، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ومن حيث عدد أسرة المستشفيات التي يعالج بها مرضى كوفيد-19، جاءت ولاية نيويورك في المقدمة بـ2836 سريرا تليها ولاية كاليفورنيا بـ2129 سريرا.