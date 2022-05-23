ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن أكثر من 1.5 مليون طفل معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه والغرق وسوء التغذية؛ بسبب الفيضانات الواسعة النطاق في شمال شرق بنجلاديش.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تعمل على الأرض مع شركاء حكوميين وغير حكوميين؛ للاستجابة للاحتياجات العاجلة في مجالات السلامة والصحة والتغذية والمياه النظيفة والتعليم للأطفال وأسرهم.

وأضافت أن أكثر من أربعة ملايين شخص في خمس مقاطعات في شمال شرق بنجلاديش قد تضرروا من هذه الفيضانات وكانت مقاطعتا "سيلهيت" و"سونامجانج" هما الأكثر تضررا، حيث تتدفق المياه فوق مستويات خطيرة، كما غمرت المياه الأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات الطاقة والمدارس، كما لحقت الأضرار بالأرواح والمنازل والمدارس.

وأشارت إلى الإبلاغ عن حالات الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية في الوقت الذي لقي ثلاثة أطفال على الأقل مصرعهم بعد أن ضربهم البرق في الوقت الذي أغلقت مئات المدارس، مما زاد من تعريض تعليم الأطفال للخطر، وذلك بعد 18 شهرا من إغلاق المدارس بسبب وباء كورونا.