الخارجية الروسية: لا نستبعد مناقشة مسألة تبادل الأسرى من آزوفستال

قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، اليوم الاثنين، إنه لا يستبعد احتمال بحث مسألة تبادل الأسرى الروس مقابل الجنود الأوكرانيين من مصنع آزوفستال.

وأضاف رودينكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أن هناك إمكانية لبحث مسألة تبادل الاسرى مع أوكرانيا إذا كان الأمر لا يتعارض مع المنطق.

من ناحية أخرى، ذكرت مديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في القرم، أن عناصرها اعتقلوا في شبه الجزيرة، أحد مؤيدي القوميين الأوكرانيين لممارسته نشاطات يمنعها القانون.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنه تم اعتقال أحد سكان مدينة سيمفيروبول، لنشره شعارات قومية أوكرانية متطرفة ودعوات للعنف ، مشيرا إلى أنه تم فتح قضية جنائية بحق المذكور لممارسته الترويج للنشاط المتطرف بشكل علني.

وأوضحت: "قام هذا المواطن بنشر تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت شعارات قومية أوكرانية متطرفة ونشر دعوات تحرض على العنف".

يشار إلى أنه وفقا للقضية الجنائية المفتوحة بحق هذا المواطن - الجزء 2 من المادة 280 من قانون العقوبات الجنائية الروسي - قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.