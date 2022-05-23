قال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إنه بلغ حجم المساحات التي تم حصادها حتى الآن لمحصول القمح؛ 2.6 مليون فدان؛ وتوريد 2.7 مليون طن بمختلف المحافظات، مؤكدا أن الظروف المناخية بمصر خدمت محصول القمح هذا العام؛ بعكس ما حدث في بلدان أخرى.

وأضاف يوسف، لـ"الشروق"، أن الجمعيات التعاونية الزراعية تشارك أيضًا إلى جانب مسؤولي وزارة التموين في عمليات تجميع الأقماح المحلية من المزارعين، إلى جانب نقاط التجميع البالغة نحو 450 نقطة بمختلف المحافظات، وسط تشديدات بسرعة سداد مستحقات المزارعين مقابل توريد القمح.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أن إنتاجية محصول القمح هذا العام مُبشرة للغاية بسبب الأجواء المناخية الجيدة التي شهدها شهري مارس وأبريل، موضحًا أن تلك العوامل الجوية أثرت بالإيجاب على متوسط إنتاج الفدان من القمح؛ والتي قفزت لـ20 أردبًا بأغلب المحافظات.