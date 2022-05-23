مدير إذاعة القرآن بالأردن: سيظل لمصر دورها الرائد في نشر الفكر الوسطي المستنير





وجه علي المناصير مدير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة الأردنية الهاشمية الشكر للدولة المصرية ولوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الأمة بخير ما دامت مصر بخير، وسيظل لمصر دورها الرائد في نشر الفكر الوسطي المستنير الذي تقوم به وزارة الأوقاف.



وأوضح المناصير، أن ما تشهده المساجد في مصر الآن من التعمير والصيانة يدعو للفخر، ويؤكد حرص هذه الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عمارة بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى، وهذا ما رأيناه رأي العين.



وأكد أنه رأى مع زملائه بأم أعينهم نقلة نوعية في عمارة المساجد، فما من يوم يمر في مصر إلا ومسجد يقام ومسجد يطور ومسجد يصان، وأن ما رآه من تطوير بمسجد الإمام الحسين شيء يبهر الجميع، وما رآه كذلك في العاصمة الإدارية يعد نقلة عظيمة نحو المستقبل للدولة المصرية، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.