فر أكثر من 6.5 مليون شخص من أوكرانيا هربا من الحرب التي تشنها روسيا عليها، حسبما أظهرت أرقام نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الإثنين.

واستقبلت بولندا أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين، حيث تستضيف حاليا 3.5 مليون لاجئ، وفي ألمانيا تم تسجيل وصول نحو 780 ألف وافد منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير وحتى أول أمس السبت، من بينهم 98% يحملون الجنسية الأوكرانية، وفقا لمتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية.

وأشار المتحدث إلى أن العديد من الوافدين سافروا إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو عادوا إلى أوكرانيا.

وقالت مفوضية اللاجئين إن نحو مليوني شخص عادوا إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد عدد المواطنين الذين عادوا بشكل دائم وعدد المواطنين الذين يتنقلون داخل وخارج أوكرانيا.

يذكر أن عدد سكان أوكرانيا قبل الحرب كان يبلغ 44 مليون نسمة، ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، نزح 8 ملايين شخص داخل أوكرانيا.

وأضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع عدد النازحين على مستوى العالم إلى أكثر من 100 مليون نازح لأول مرة.