تعليم القليوبية لـ«الشروق»: لا يمكن تحديد الطلاب المتورطين في تكسير أثاث مدرسة الخانكة

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تم إصدار قرار بتشكيل لجنة لرصد تلفيات واقعة تكسير مقاعد مدرسة منشية الجبل الأصفر الإعدادية التابعة لإدارة الخانكة، على يد بعض الطلاب في نهاية آخر يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية، ومعرفة الطلاب المتسببين في ذلك.

وأوضح وكيل التعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ "الشروق"، أنه بعد فحص اللجنة للفصول لم تجد أية تلفيات كبيرة ولكن وجدت المقاعد داخل الفصل على بعضها ولكنها سليمة، بالإضافة إلى العبث بمروحة الفصل.

وأضاف أنه تم إعادة المقاعد إلى أماكنها الطبيعية مرة أخرى وإعادة إصلاح المروحة وتشغيلها مرة أخرى، مشيرا إلى عمل تقرير مصور من قبل اللجنة وإرساله للجهات المعنية للتحقيق فيه.

وذكر أنه لا يمكن تحديد طلاب بأعينهم كمتسببين في هذا الإتلاف لعدم وجود كاميرات داخل الفصول، ولكنها موجودة في الطرقات فقط، مضيفا أن التقرير لم يوضح المتسببين في هذا الأمر لكثرة الطلاب المترددين على الفصول دخولا وخروجا.

يذكر أن الطلاب في نهاية آخر يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية، أقدموا على تكسير الفصول والأثاث في المدرسة.