محافظ بني سويف: توريد 139 ألف طن قمح بالصوامع والشون حتى الآن





أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم "أمس الأحد" استلام 7666 طن قمح بصوامع وشون المحافظة، ليصل إجمالي ما تم توريده منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم، إلى 139 ألفا و563 طنا، بنسبة 60.6% من المستهدف توريده هذا الموسم، الذي يُقدر بـ230 ألف طن.



وأشار إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، مؤكدا انتظام سير أعمال التوريد بكل مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي تعده مديرية التموين بالمحافظة، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.



وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.



ووجه، أعضاء لجنة التوريد، بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كل أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكل الشون والصوامع.



يُذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة بلغت 128 ألفا و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن هذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة وشون ترابية، وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى المحافظة.