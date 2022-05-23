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الرئيس الفرنسي: الحكومة الجديدة هي حكومة عمل وتوحيد البلاد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 2:08 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 2:08 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحكومة الفرنسية الجديدة التي تم تشكيلها تعد حكومة عمل وتوحيد للبلاد، وأنها حكومة استمرارية وتجديد.

وقال الرئيس الفرنسي حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، إن الولاية الرئاسية الثانية ليست للإعادة أو التراجع، موضحا أن هذه الحكومة ستعمل لخدمة المواطنين في البلاد وخدمة المشاريع.

وأشارت القناة إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال أول اجتماع لمجس الوزراء الجديد في حكومة رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة "إليزابيث بورن" الذي عقد في قصر الإليزيه.

وفي سياق متصل، أفادت قناة "فرانس 24" الإخبارية بأن الحكومة الجديدة تجتمع بكامل قوتها لبحث الأولويات الرئيسية التي حددها الرئيس ماكرون، والمتمثلة في ملفات التعليم والصحة والتحول البيئي وأيضا مكافحة التضخم.

من جانبها، أكدت رئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة أن أول نص ستبحثه الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة سيكون حول القوة الشرائية.

يذكر أن "بورن" وزيرة البيئة والنقل والعمل السابقة، هي أول امرأة تشغل هذا المنصب منذ 30 عاما.


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