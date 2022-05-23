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واصل لاعبو مانشستر سيتي احتفالا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في شوارع مدينة مانشستر بعد الفوز على أستون فيلا في الجولة الأخيرة للبريميرليج.

وبعد 24 ساعة من التتويج، أراد لاعبو مانشستر سيتي وأعضاء الجهاز الفني الاحتفال باللقب مع الجماهير في شوارع مانشستر.

لتتفاعل جماهير مانشستر مع اللاعبين والجهاز الفني وتمتلئ المدينة باللون الأزرق احتفالا باللقب الأصعب، بعد منافسة قوية مع ليفربول.

حيث استمر الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول حتى الجولة الأخيرة التي دخلها أبناء بيب جوارديولا متفوقون بفارق الأهداف ونقطة واحدة فقط عن ليفربول الذي حقق الفوز على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-1.

وخسارة مانشستر سيتي كانت ستعني منح ليفربول الدرع بعدما جمع 92 نقطة، بينما جمع السيتي 93 نقطة.