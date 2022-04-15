 انفصاليو دونيتسك: مقاتلو ماريوبول سيواجهون محكمة دولية - بوابة الشروق
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انفصاليو دونيتسك: مقاتلو ماريوبول سيواجهون محكمة دولية

موسكو (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:04 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:04 م

قال دينيس بوشيلين، زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية الانفصالية الأوكرانية الموالية لروسيا اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يواجه آلاف المقاتلين الأوكرانيين الذين احتجزتهم القوات الروسية مؤخرا في مدينة ماريوبول الساحلية المحاكمة في المنطقة.

وقال بوشيلين لوكالة انترفاكس الروسية الرسمية اليوم الاثنين، إنه من المقرر تنظيم "محكمة دولية" للمقاتلين الذين صمدوا لأسابيع في مصنع الصلب في آزوفستال بالمدينة على الرغم من محاصرة القوات الروسية لهم.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلا عن مصدر آخر بأن المحاكمة ستبدأ في ماريوبول، رغم أن المثول أمام المحكمة في وقت لاحق قد يتم في أجزاء أخرى من المنطقة.

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