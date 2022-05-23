وائل رياض: شوقي غريب أفضل من موسيماني

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يرى وائل رياض الشهير بـ(شيتوس) نجم الأهلي السابق، أن شوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي أفضل من الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي.

وقال وائل رياض في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين:" بنسبة لي شوقي غريب أفضل من موسيماني، عملت مع غريب في التدريب، ولكن الجنوب إفريقي أشاهده فقط من التلفزيون".

وأَضاف:" كلمة السر في إنجازات موسيماني مع الأهلي هي عامل التوفيق".

وأكمل:" هناك أزمة واضحة لموسيماني مع الأهلي، وهي عدم قدرته على إجراء سياسة التدوير بين اللاعبين بشكل صحيح".

وتابع:" الأزمة تتضح أكثر مع غياب اللاعبين الأساسين للإصابة، موسيماني لا يجهز البدلاء بالشكل المطلوب، لذلك نلاحظ تأثر الفريق مع فقدان العناصر الأساسية".

وأتم:" يجب على اتحاد الكرة ورابطة الأندية سرعة إنقاذ مسابقة الدوري، عن طريق الاستعانة بخبراء لتطوير منظومة التحكيم، للخروج من الأزمة الراهنة بسبب استمرار الخلاف على القوانين والحالات التحكيمية".