نفت وزارة الصحة اللبنانية وجود أي حالة مؤكدة أو مشتبه فيها من جدري القرود بلبنان حتى اليوم، مؤكدا أنها ستقوم بالإعلان عن أي حالة رسميا في حال ثبوتها.

وأكدت الوزارة ،في بيان رسمي اليوم، أن جدري القرود هو مرض فيروسي ينتقل عبر مخالطة مباشرة لحيوانات مصابة أو لإنسان مصاب عن طريق جزيئات الجهاز التنفسي التي تتخذ شكل قطيرات تستدعي عادة فترات طويلة من التواصل وجها لوجه، أو من خلال إفرازات الجهاز التنفسي لشخص مصاب بعدوى المرض أو لآفاته الجلدية أو ملامسة أشياء ملوثة بسوائله وإفرازاته.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة حضانة المرض تراوح بين 5 أيام و21 يوما، موضحة أن المرض لا ينتقل خلال هذه الفترة التي تظهر فيها الأعراض المتمثلة في حمى وصداع وتضخم الغدد اللمفاوية وآلام في الظهر والعضلات ووهن شديد، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي.

وأهابت وزارة الصحة بوسائل الإعلام والمواطنين والعاملين الصحيين توخي الدقة والحذر في تداول ونشر المعلومات الصحية وعدم الإنسياق وراء الاشاعات.