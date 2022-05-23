كلوب يصدم جماهير ليفربول بشأن لحاق نجمه بنهائي دوري الأبطال

عبر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن حزنه الشديد بعدما فقد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح منافسه مانشستر سيتي، مؤكدًا أن نجم وسطه تياجو ألكانتارا أقرب للغياب عن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد بسبب الإصابة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «تهانينا لمان سيتي وبيب جوارديولا. شكرا لأستون فيلا وكذلك وولفرهامبتون على تقديم مباراتين جيدتين».

وأضاف: «ليست هذه هي النتيجة التي أردناها. لقد كانت متقلبة بعض الشيء. لا أعرف النتائج بالضبط لكنني أعلم أنهم (أستون فيلا) كانوا متقدمين 1-0 ثم تقدموا 2-0 أيضا.. بالطبع هناك خيبة أمل في الوقت الحالي هنا أيضا».

وتابع: «إذا كانت النتيجة 5-0 أمام سيتي بعد 10 دقائق، فهذه مجرد مباراة عادية بالنسبة لنا. لم تكن أفضل مباراة لنا أيضا، لكنها كانت جيدة. 92 نقطة لا تصدق على الإطلاق. أردنا كل شيء، لكن الان الأمور على ما يرام، المركز الثاني قصة حياتي، مازلت صاحب الرقم القياسي بأعلى حصيلة من النقاط دون التتويج، تحتاج إلى الحصول على نقاط أكثر من أي فريق اخر، لكننا لم نفعل ذلك».

وأردف: «لا يمكنك أن تفعل أكثر من تقديم أفضل ما لديك وهذا ما فعله الشبان مرة أخرى، لقد طاردنا أفضل فريق في العالم، وهذا أمر خاص للغاية. سنبني فريقا مرة أخرى ونعود».

واختتم يورجن كلوب حديثه بالتلميح إلى غياب لاعبه ألكانتار عن مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بعدما تعرض للإصابة أمام وولفرهامبتون.