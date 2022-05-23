قال سوريا، اليوم الاثنين، إنها لم تسجل أي حالة لمرض جدري القردة حتى الآن، مؤكدة أن القطاع الصحي على جهوزية تامة لمواجهة المرض.



وصرح مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة السورية زهير السهوي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا» (رسمية)، بأنّ سوريا لم تسجل أي حالة لمرض جدري القردة، ولم يبلغ المركز الوطني للوائح الصحية الدولية المعني بالإخطار حتى الآن عن أي جائحة أو وباء بأي توصيات من منظمة الصحة العالمية حتى من دول الجوار.



وأضاف أن القطاع الصحي جاهز بشكل استباقي من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها على كل فرق الترصد المبكر والتقصي الوبائي في المحافظات وللعاملين الصحيين وخاصة في المعابر الحدودية إضافة إلى تعزيز الترصد الوبائي للكشف عن الحالات المصابة والإبلاغ عنها بالسرعة المطلوبة منعا لسرايتها محليا قدر الإمكان.



وأوضح أنه لا توجد أدوية أو لقاحات معينة متاحة لمكافحة عدوى الجدري لكن يمكن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات واستخدام الأجسام المضادة المأخوذة من الدم المجمع للأشخاص الذين تم تحصينهم بلقاح الجدري واستخدام لقاح الجدري "في إي جي" ويمكن تلقيح المصاب بعد 14 يوما من التعرض للمرض.