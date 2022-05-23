هاني الناظر: جدري القرود قد ينتقل من الكلاب والقطط والفئران واللحوم غير المطهية جيدا

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن مرض جدري القرود نُقل أساسًا للإنسان من الحيوان.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الكلاب والقطط والقوارض مثل الفئران قد تنقل الفيروس، مشددًا على أهمية التأكد من طهي اللحوم بشكل جيد قبل تناولها.

وتابع: «لو اللحمة من حيوان مصاب بالفيروس وغير مطهية جيدا فقد ينتقل الفيروس للإنسان».

وأشار إلى أنّ الفيروس يصيب الإنسان مثل الحيوان، موضحًا أن حيوان من الممكن أن يصاب بجدري القرود، وأن المرض لا يقتصر على القردة وحسب.

وكُشِف للمرة الأولى، عن جدري القردة بين البشر في عام 1970 بجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى صبي عمره 9 سنوات كان يعيش في منطقة استُؤصِل منها الجدري عام 1968.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، مما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

وتشمل أعراض المرض النادر الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.