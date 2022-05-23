انفانتينو يتوقع أن يتجاوز عدد متابعي مونديال قطر 5 مليار شخص

أشارت توقعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن مونديال كأس العالم الذي سوف تستضيفه قطر سيحقق قيما قياسية.



جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيس الاتحاد جياني انفانتينو في حلقة نقاش في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم الاثنين.



وقال انفانتنيو في بيانه الافتتاحي:" شوهد المونديال السابق من 4 مليار شخص، وشوهد مونديال كأس العالم لكرة القدم النسائية من 2ر1 مليار شخص، وسيشاهد 5 مليار شخص مونديال قطر، وسيتجاوز هذا العدد بشكل كبير عدد نصف سكان العالم"، ويشمل هذا العدد الجماهير في الاستادات والمشاهدين عبر شاشات التلفزيون وفي ساحات المشاهدة العامة.



يذكر أن البطولة ستنطلق في قطر في الفترة بين 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.



ورغم انتقادات موجهة إلى البلد المضيف من منظمات دولية ولاسيما فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان وظروف العمل بالنسبة للعاملين الأجانب، فقد توقع انفانتينو أن تكون هذه البطولة " هي الأفضل على الإطلاق وهي ستوحد العالم العربي".



واقتبس انفانتينو صاحب ال52 عاما مقولة الرئيس الجنوب افريقي الراحل نيلسون مانديلا إن الرياضة لديها القوة لتغيير العالم، وقال انفانتينو إن مانديلا " كان محقا في ذلك بالطبع" مشيرا إلى أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في الكرة الأرضية وأردف أن الجميع يشعر أن " كرة القدم هي هذا العنصر الموحد".



من جانبه، أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام المنتدى عن اعتقاده بأن الانتقادات الموجهة إلى بلاده تعد من قبيل التمييز ،وقال إنه لا يزال هناك أناس لا يمكنهم تقبل أن تقوم "دولة عربية مسلمة" بتنظيم بطولة مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم.



وأضاف الأمير تميم :" هؤلاء الناس وبينهم كثيرون في مواقع نفوذ بدأوا في شن هجمات بسرعة لم نرها من قبل أبدا"، وتابع أن قطر ليست مثالية لكنها تجتهد دائما لكي تتحسن.



يشار إلى أن الحكومة القطرية قام بحزمة من الإصلاحات بالنسبة لأوضاع العمالة ، فعلى سبيل المثال تم بشكل رسمي إلغاء نظام الكفالة الذي كان يربط العمالة الوافدة بأصحاب العمل.