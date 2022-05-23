تركيا تستدعي السفير الأمريكي احتجاجا على تحذير من عنف الشرطة التركية

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التقى جيف فليك السفير الأمريكي لدى تركيا بمسؤولين أتراك لبحث تحذير صدر بشأن عنف محتمل من الشرطة التركية خلال مظاهرة للمعارضة.

واستدعت تركيا السفير فليك بسبب تحذير أصدرته الولايات المتحدة يوم السبت. وقالت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق إن بيان من السفارة الأمريكية احتوى على "بيانات لا أساس لها" عن إجراءات اتخذتها قوات الأمن.

وكانت السفارة الأمريكية قد أشارت إلى أنه يمكن استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقذائف غير الفتاكة في مسيرة باسطنبول وناشدت مواطنيها بالابتعاد.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير أجرى لقاء بمقر الوزارة التركية لمناقشة حالة التأهب إلى جانب قضايا أخرى.

وقال المتحدث إن "وزارة الخارجية الأمريكية ليس لديها مسؤولية أعظم من مسئولية سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين بالخارج".

وأضاف المتحدث أنه تم إصدار تحذيرات لإبلاغ المواطنين الأمريكيين بشأن مخاوف محددة تتعلق بالسلامة والأمن، مثل المظاهرات وتوجهات الجريمة وأحداث الطقس.

وقال "تعتمد تحذيرات وإرشادات السفر على شروط السلامة والأمن، وليس على الاعتبارات السياسية".

ويوم الأحد، أصدرت تركيا تحذيرا مشابها لمواطنيها في الولايات المتحدة، حيث طالبتهم بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة والمظاهرات وأرجعت تحذيرها إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية من جانب مسؤولي إنفاذ القانون في حوادث سابقة.

وتجمع الآلاف في اسطنبول يوم السبت للاحتجاج على إدانة السياسية المعارضة جنان كفتانجي أوغلو، المتهمة بإهانة الرئيس والدولة التركية.

وانتهت الاحتجاجات، التي نظمها حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، دون وقوع حوادث.