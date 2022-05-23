تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة - في بيان مساء اليوم - إن حصيلة اليوم رفعت إجمالي حالات الإصابة إلى 59025، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 57776،

ووصل إجمالي الوفيات 982.