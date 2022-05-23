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تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:50 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - في بيان مساء اليوم - إن حصيلة اليوم رفعت إجمالي حالات الإصابة إلى 59025، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 57776،
ووصل إجمالي الوفيات 982.


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