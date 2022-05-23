رئيسة الحكومة التونسية في منتدى دافوس: الكفاءات بصدد مغادرة البلاد

قالت رئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال مشاركتها في منتدى دافوس اليوم الاثنين، إن تونس تعاني من تصاعد هجرة الكفاءات لا سيما في قطاع الهندسة.



وقالت بودن في كلمة لها بالمنتدى إن تونس كانت لها استفادة محدودة من كفاءاتها من خريجي جامعاتها بسبب نزيف الهجرة في قطاعات الطب والهندسة والعلوم.



وتابعت بودن قائلة: "ثلث المهندسين يغادرون البلاد بمجرد التخرج وبنسبة أكبر في مجال تكنولوجيات الاتصال".



وعلى مدى عقود، ظلت تونس تفخر بنظامها التعليمي الذي ساعد في تكوين نسب عالية من الكفاءات مقارنة بدول المنطقة، غير أنها تعاني من نزيف الهجرة إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج الغنية وأمريكا الشمالية.



وزادت حدة الهجرة بعد ثورة 2011 في ظل تفشي أكبر للبطالة، إذ أن ثلث العاطلين هم من حاملي الشهادات العليا بجانب تدني الأجور.



واختتمت بودن تصريحاتها بالقول: "بالنسبة للدول في طور النمو، فإن هذا يمثل خسارة خالصة بعد الاستثمار في هذه الكفاءات والتي تحتاجهم الدول لازدهار شعوبها… الحفاظ على هذه الكفاءات يمثل أهمية قصوى".