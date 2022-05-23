بايدن: الركود ليس حتميا بالنسبة للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الركود ليس حتميا بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد الداخلي أقل خطورة منها في الكثير من الدول الأخرى في العالم، ومن بينها الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بايدن رد بشكل قاطع على سؤال حول ما إذا كان الركود أمرا لا مفر منه قائلا: "لا"، وذلك عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.

وبدأ الاقتصاد الأمريكي يظهر علامات ضعف تحت وطأة أعلى معدل تضخم خلال عقود وتزايد معدلات أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف من الانكماش الاقتصادي.

وفي تصريحات بايدن خلال زيارته لليابان، المحطة الثانية بعد كوريا الجنوبية في جولة تستمر خمسة أيام هي الأولى له في آسيا منذ توليه الرئاسة، أشاد بوضع الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالصين. وقال: "الناتج المحلي الإجمالي لدينا ينمو بشكل أسرع من نظيره الصيني للمرة الأولى منذ 40 عاما".

وحتى نهاية الشهر الماضي، رجح نموذج وكالة بلومبرج إيكونوميكس احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة حتى يناير 2024 بنسبة 44%.