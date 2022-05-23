حزب ميركل يبحث مع الخضر تشكيل ائتلاف حاكم في ولاية شلزفيج-هولشتاين

يعتزم حزب المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إجراء محادثات مع حزب الخضر لتشكيل ائتلاف حاكم جديد في ولاية شلزفيج-هولشتاين التي شهدت انتخابات برلمانية قبل أكثر من أسبوعين.

وفي أعقاب جلسة للمجلس التنفيذي الموسع للحزب، قال رئيس حكومة الولاية ورئيس الحزب في الولاية دانيل جونتر مساء اليوم الاثنين: "لم نستسهل في اتخاذ القرار" وأضاف أنه يرغب في مواصلة العمل من أجل توافر الديناميكية في الولاية " لتحقيق أهداف مناخ طموحة".

وأعلن جونتر أنه دعا الخضر لحضور محادثات استكشافية غدا الثلاثاء، وقال إن من الممكن البدء في مفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم بعد غد الأربعاء.

يذكر أن إجراء هذه المفاوضات يتطلب موافقة قواعد حزب الخضر في مؤتمر مصغر للحزب، ومن المحتمل أن ينعقد هذا المؤتمر مساء غد.

كانت محادثات بين الحزب المسيحي والخضر والحزب الديمقراطي الحر لتشكيل إصدار جديد من الائتلاف الذي يحكم منذ 2017 والمعروف باسم ائتلاف جامايكا، فشلت مساء الخميس الماضي.

ورغم الانتصار الساحق الذي حققه حزبه في انتخابات الولاية، كان جونتر يرغب في استمرار الائتلاف الثلاثي، وبرر ذلك بالشعبية التي يحظى بها الائتلاف في الشمال (حيث تقع الولاية).

غير أن الكثيرين داخل الحزب المسيحي كانوا يأملون في تشكيل ائتلاف مع الليبراليين.

كان الحزب المسيحي حصل على 4ر43% في الانتخابات التي جرت في الثامن من الشهر الجاري ليصبح الحزب الأقوى في الولاية على نحو مفاجئ، وكان الحزب المسيحي يحتاج إلى مقعد واحد فقط ليحظى بالأغلبية المطلقة في برلمان الولاية.

ويمتلك الحزب المسيحي والخضر أغلبية الثلثين داخل البرلمان وهي كافية لإجراء تغييرات دستورية. وتمكن حزب الخضر من زيادة نسبة تأييده في الانتخابات البرلمانية لتصل إلى 3ر18%.