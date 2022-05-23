طبيبة بريطانية تحذر من إمكانية اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود يوميًا

حذرت طبيبة بريطانية، اليوم الأحد، من إمكانية اكتشاف المزيد من حالات الإصابة بمرض جدري القرود بشكل يومي في المملكة المتحدة.

وقالت كبيرة الاستشاريين الطبيين في بريطانيا الدكتورة سوزان هوبكنز، في حديثها على قناة "بي بي سي 1" البريطانية: "نكتشف المزيد من الحالات على أساس يومي، وأود أن أشكر كل هؤلاء الأشخاص الذين يتقدمون للاختبار والأطباء العامين وقسم الطوارئ".

وردًا على سؤال عما إذا كان هناك انتقال جماعي للإصابات في المملكة المتحدة، قالت هوبكنز: "بالتأكيد، نجد حالات ليس لها اتصال محدد مع فرد من غرب إفريقيا، وهو ما رأيناه سابقًا في هذه البلاد".

يُذكر أنه تم الكشف عن الحالة الأولى في عام 2022 قبل أسبوعين، حيث قال مسؤولون في وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إنها كانت في شخص عاد مؤخرًا من نيجيريا.

وذكرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن هناك 20 حالة إصابة بالفيروس في المملكة المتحدة.