وزير الاقتصاد الألماني يحذر من ركود عالمي

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الاثنين، من حدوث ركود عالمي، ما لم يكن القادة قادرين على حل بعض المشكلات الاقتصادية الكبرى في العالم.

وقال هابيك، إن هناك ما لا يقل عن أربع أزمات مترابطة يجب معالجتها، مشيرا إلى ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة ونقص الغذاء وتغير المناخ.

وأضاف: "إذا لم يتم حل أي من هذه المشكلات، فأخشى حقا أن نواجه ركودا عالميا"، والذي سيكون له "تأثير هائل" ليس فقط على جهود مكافحة تغير المناخ، بل أيضا على الاستقرار العالمي ككل.

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار الألماني: "علينا أن نرى أنه لا ينبغي لنا حل مشكلة على حساب أخرى"، مشيرا إلى أن الجوع في جميع أنحاء العالم "مريعا بما فيه الكفاية"، لكنه مجرد واحدة من المشكلات التي تحتاج إلى حل عندما يتعلق الأمر بحماية الاستقرار العالمي.

أما بالنسبة لإمدادات الطاقة، فقال هابيك المنتمي لحزب الخضر: "الاهتمام بأمن جديد لإمدادات الطاقة لا يتعارض مع الهدف الأكبر المتمثل في الاستغناء عن الوقود الأحفوري".