فرقة بوسي ريوت الموسيقية الروسية تطالب بوقف استيراد النفط من موسكو

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طالبت الفرقة الموسيقية بوسي ريوت الروسية النسوية بوقف استيراد الغاز والنفط من روسيا.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قالت الناشطات عضوات الفرقة مساء اليوم الإثنين، إن أموال الحرب الروسية في أوكرانيا قادمة من أوروبا.

ورأت الناشطات أنه طالما استمر شراء الغاز والنفط من روسيا، فلن يكون من الممكن إيقاف الحرب.

ومن جانبها، وصفت ماريا اليوخينا العضوة في الفرقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب، وطالبت بتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

يذكر أن الفرقة تقوم حاليا بجولة في أوروبا أطلقت عليها "جولة بوسي ريوت لمناوئة الحرب".