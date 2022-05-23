الهند: توقعات بمواجهة سوق سندات الشركات مزيدا من عمليات البيع

من الممكن أن يواجه سوق سندات الشركات الهندية المتعثر بالفعل، مزيدا من عمليات البيع، حيث تهدد القفزة المتوقعة في الاقتراض من جانب الحكومة بإضعاف طلب المستثمرين على سندات الشركة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن أشخاص مطلعين على الامر القول، إنه من المرجح أن تقترض الهند تريليون روبية (12.9 مليار دولار) بالكامل، ستتخلى عنها الحكومة كإيرادات بسبب خفض رسوم البنزين والديزل.

ويعد ذلك عاملا سلبيا بالنسبة لسوق الائتمان، حيث ارتفعت عائدات سندات الشركات ذات التصنيف الأعلى بمدة استحقاق قدرها ثلاثة أعوام، بواقع 78 نقطة أساس حتى الآن في مايو، مما يضعها على المسار الصحيح من أجل تحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو من عام 2013.