 الهند: توقعات بمواجهة سوق سندات الشركات مزيدا من عمليات البيع - بوابة الشروق
الإثنين 23 مايو 2022 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

الهند: توقعات بمواجهة سوق سندات الشركات مزيدا من عمليات البيع

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 11:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 11:01 ص

من الممكن أن يواجه سوق سندات الشركات الهندية المتعثر بالفعل، مزيدا من عمليات البيع، حيث تهدد القفزة المتوقعة في الاقتراض من جانب الحكومة بإضعاف طلب المستثمرين على سندات الشركة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن أشخاص مطلعين على الامر القول، إنه من المرجح أن تقترض الهند تريليون روبية (12.9 مليار دولار) بالكامل، ستتخلى عنها الحكومة كإيرادات بسبب خفض رسوم البنزين والديزل.

ويعد ذلك عاملا سلبيا بالنسبة لسوق الائتمان، حيث ارتفعت عائدات سندات الشركات ذات التصنيف الأعلى بمدة استحقاق قدرها ثلاثة أعوام، بواقع 78 نقطة أساس حتى الآن في مايو، مما يضعها على المسار الصحيح من أجل تحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يوليو من عام 2013.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك