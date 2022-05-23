محامو أصحاب الدعاوى بقضية الحادث الإرهابي في باريس عام 2015 يبدأون دفوعاتهم النهائية

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بدأ المحامون الموكلون عن مئات من أصحاب الدعاوى الذين تضرروا من الهجمات الإرهابية الإسلاموية المميتة في باريس عام 2015، دفوعاتهم النهائية أمام محكمة بالعاصمة الفرنسية اليوم الاثنين.

ومنحت المحكمة المحامين الموكلين عن الناجين وأقارب الضحايا مهلة قضائية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى السابع من الشهر المقبل.

ووافق الكثير منهم على تقديم عرض مشترك للدفوعات، ثم تعقبه الدفوعات النهائية من ممثلي الادعاء والدفاع.

وقد يصدر الحكم بحق 20 متهما بحلول نهاية يونيو المقبل، بعد 126 يوما من نظر المحكمة في القضية.

يذكر أن المتطرفين قتلوا 130 شخصا في سلسلة من الهجمات في 13 نوفمبر 2015.ونفذ ثلاثة مهاجمين مذبحة في قاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية، بينما هاجم آخرون حانات ومطاعم.

وقام المهاجمون الانتحاريون بتفجير أنفسهم في ستاد دي فرانس أثناء مباراة دولية لكرة القدم بين ألمانيا وفرنسا. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) المسؤولية عن الهجمات.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة 20 عاما أو أكثر .ومن بينهم صلاح عبد السلام وهو الناجي الوحيد من المجموعة الإرهابية. وهناك ستة إرهابيين تجري محاكمتهم غيابيا.

ويعتقد أن خمسة منهم توفوا أثناء ذلك الوقت في سوريا وواحد منهم جرى اعتقاله في تركيا باتهامات تتعلق بالإرهاب.