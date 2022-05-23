 السيد البدوي يقترح اختيار من يدير الحوار الوطني بالانتخاب.. ويستشهد بلجنة الخمسين - بوابة الشروق
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السيد البدوي يقترح اختيار من يدير الحوار الوطني بالانتخاب.. ويستشهد بلجنة الخمسين

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 2:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 2:18 ص

اقترح الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، أن يتم اختيار من يدير الحوار الوطني (الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة) عبر الانتخاب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد: «في لجنة الخمسين، انتخبنا رئيس ونائب ومقرر ومقرر مساعد، وداخل اللجنة تم تشكيل لجان فرعية، وكل لجنة انتخبت مقررًا ومقررًا مساعدًا».

وأشار إلى أن الحوار الوطني سيكون بمثابة وثيقة سياسية دعا إلى إخراجها الرئيس السيسي، موضحًا أن النتائج التي سيخرج إليها الحوار سيتم عرضها على مجلسي النواب والشيوخ كما صرّح الرئيس.

ولفت إلى أن تلك الوثيقة ستتحول إلى تعديلات تشريعية، وقد تكون تعديلات دستورية، مؤكّدًا أن المهمة الراهنة لا تحتمل الهزل، وتحتمل الجد والتنظيم والجهد الكبير لإتمام هذه الوثيقة.

ونوه بأن هذه الوثيقة ستكون للجمهورية الجديدة، ما سيمثل إنجازًا سياسيًّا يتحقق، وتنتقل الدولة مما يؤخذ عليها من الجمود الديمقراطي إلى دولة ديمقراطية حقيقية.

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