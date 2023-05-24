قال العالم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعد في جامعة بوسطن، إن العرب قطعوا شوطًا كبيرًا في مجال الفضاء والأقمار الصناعية والتصوير الفضائي.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مدار الغد»، المذاع عبر فضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أن وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية، يعزز شعور الشباب العربي بامتلاك قدرات مماثلة للموجودة في الدول الغربية.



ولفت إلى أن رواد الفضاء كانوا دائمًا من حاملي الجنسية الأمريكية أو الروسية وبعض الدول الأوروبية، مضيفًا: «كعرب لم تكن هناك مكانة لنا، اليوم يشعر الشباب بأن لنا مكانًا في هذا الانتصار العلمي».



وأكمل: «الوصول إلى الفضاء يعني أن راسنا براس أي حد في أي دولة خارج العالم العربي، وأننا نستطيع أن نقارن أنفسنا بأي مكان في العالم أجمع».



وعن العائدات المادية للأمر، ذكر أنها بدأت منذ فترة طويلة بعد إطلاق القمر الصناعي العربي «Arabsat»، والذي يضم العديد من المحطات التليفزيونية وشبكات الهواتف.



واستطرد: «الكسب المعنوي إن شبابنا يعلمون أننا قادرون ولا أحد في الدنيا أحسن منهم، كنا متأخرون كثيرًا في العالم العربي، واليوم نقول إننا قدرنا زي أي مكان آخر ومجموعة أخرى في العالم».



ووصل رائدا الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، الاثنين، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة.



وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن محطة الفضاء الدولية استقبلت الاثنين، رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، إضافة إلى الأميركيين جون شوفنر وبيغي واتسون.



ونشرت الهيئة السعودية للفضاء لقطات من التحام مركبة رواد الفضاء السعوديين بمحطة الفضاء الدولية ودخولهما إليها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر».





